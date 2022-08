US-Hollywoodstar Jane Fonda hat nach eigenen Worten früher immer ihr Glück in Beziehungen mit Männern gesucht. "Als ich merkte, dass ich nicht perfekt war, erwachte eine große Angst in mir. Andere Frauen suchen Trost in Alkohol, in Essen, im Glücksspiel, beim Einkaufen. Ich versuchte, diesen in meinen Beziehungen zu Männern zu finden", sagte die 84-Jährige dem Magazin "Bunte" (Donnerstag).

Das sei aber keine Lösung gewesen: "Ich vernachlässigte meine eigenen Bedürfnisse und wollte genau das sein, was sich ein Mann von mir wünschte." Sie habe immer geglaubt, dass der Mann, den sie liebte, besser sei als sie. "Doch nach und nach habe ich gelernt und verstanden, dass dies nicht der Fall ist. Heute mache ich nur noch, worauf ich wirklich Lust habe."