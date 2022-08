Jane Fonda: Warnung vor Schönheits-Operationen

Gesundheit wichtiger als das Alter

Mit ihrer Ehrlichkeit wolle Fonda auch jungen Leuten die Angst davor nehmen, älter zu werden. "Was zählt, ist nicht das Alter, diese chronologische Nummer. Was zählt, ist die Gesundheit." Sie sei froh, dass sie ihren Körper so gut trainiert hat, sagt die ehemalige Fitness-Ikone: "Mit zunehmendem Alter erkennt man, wie wichtig das ist. Ich meine, jeden Tag, wenn ich aus einem Auto steige, danke ich den Göttinnen, dass ich starke Oberschenkel habe - dass ich trainiert habe, um starke Oberschenkel zu behalten."