Jason Momoa: Aus diesem Grund opfert er seine Haarpracht

"Ich sehe gerade einige Dinge in unseren Ozeanen, die so traurig sind"

"Rasiere mir die Haare ab. Wegen Einwegplastik", sagt er. "Ich habe genug von Plastikflaschen, wir müssen damit aufhören. Plastikgabeln, der ganze Scheiß".

Das Plastik gelange schließlich in die Erde oder ins Meer. "Ich sehe gerade einige Dinge in unseren Ozeanen, die so traurig sind", sagt Momoa und plädiert an seine Fans: "Also bitte, tut alles, was ihr könnt, um Einwegplastik in eurem Leben zu vermeiden - helft mir".

Im Begleittext zu dem Video fasst Momoa die Botschaft noch einmal zusammen. "Wir müssen Einwegplastik aus unserem Leben und aus unseren Meeren verbannen. Plastikflaschen, Plastiktüten, Verpackungen, Utensilien - alles".