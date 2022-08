"Fast and Furious": Jason Momoa spricht über seine Schurkenrolle

In der langlebigen "Fast & Furious"-Filmreihe haben sich schon so einige Actionfilm-Stars die Ehre gegeben. Neben Vin Diesel (55) und Paul Walker (1973-2013) aus dem Franchise-Starter "The Fast and the Furious" traten so beispielsweise über die Jahre Dwayne "The Rock" Johnson (50), Jason Statham (55) und zuletzt John Cena (45) in prominenten Rollen auf. Für den zehnten "Fast & Furious"-Film stößt jetzt Superstar Jason Momoa ("Aquaman", 43) zum Cast - und wird den Bösewicht des Streifens verkörpern. Im Gespräch mit "etonline" gab Momoa nun auch einen kleinen Ausblick auf seine Schurkenfigur.

Seinen noch namenlosen Antagonisten beschreibt der Hollywood-Star mit den Worten: "[...] er ist böse und eigen und androgyn". Außerdem sei die Figur "sehr sadistisch und amüsant". Diese Mischung nennt Momoa "äußerst bizarr". Die neue Rolle im "Fast & Furious"-Franchise zu spielen, habe ihm zudem Spaß gemacht. Das läge daran, dass er schon seit "sehr, sehr langer Zeit" keinen Bösewicht mehr verkörpert habe.