Jennifer Lawrence wird zur berühmten Hollywood-Agentin Mengers

In letzter Zeit ist es etwas stiller um Jennifer Lawrence geworden, doch immerhin wird sie in der mit Spannung erwarteten Netflix-Produktion "Don't Look Up" an der Seite von Stars wie Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Cate Blanchett und Jonah Hill mitwirken.

Auch ein weiteres Projekt mit ihr ist bereits angekündigt, bei dem ebenfalls berühmte Namen mit im Spiel sind. Die Oscar-Preisträgerin wird sich nämlich in einem Biopic in Hollywoods legendäre Agentin Sue Mengers verwandeln, wie Produzent Matt Belloni in seinem jüngsten Newsletter verraten hat.