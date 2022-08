Jennifer Lopez und Ben Affleck: Luxus-Barbecue nach Hochzeit

Glamouröser Ausklang für die dreitägige Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50). Das Paar richtete am 21. August einen Brunch aus. Auf Afflecks Grundstück in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, wartete ein Barbecue auf die Gäste. Auf den Bildern, die unter anderem die "Daily Mail" zeigt, sind die Herren ganz in Weiß gekleidet. Die Frauen tragen Kleider mit Blümchenmuster.

Die eigentliche Hochzeitsfeier fand am Samstag, den 20. August, statt. Dem zweiten von insgesamt drei angesetzten Tagen voller Feierlichkeiten. Am Tag davor gab es Berichten zufolge ein Probe-Dinner. Lopez schritt in einem maßgeschneiderten Brautkleid von Ralph Lauren zum Altar, Affleck trug einen weißen Smoking. Auch die übrigen Gäste trugen Weiß, darunter unter anderem Matt Damon (51) mit seiner Frau Luciana (46), Schauspielerin Drea de Matteo (50) oder US-Talker Jimmy Kimmel (54). Afflecks Bruder Casey Affleck (47) verpasste die Hochzeit.

Die insgesamt fünf Kinder der beiden begleiteten das Brautpaar bei der Zeremonie. J.Lo und ihr Ex, Musiker Marc Anthony (53), haben zusammen die Zwillinge Emme und Maximilian (14). Mit Schauspielerin Jennifer Garner (50) hat Affleck derweil drei Kinder: Violet (16), Seraphina (13) sowie Samuel (10).