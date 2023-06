Jennifer Lopez und Ben Affleck: Weiteres Liebesnest in Beverly Hills

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) haben ein weiteres Objekt in ihr luxuriöses Immobilienportfolio aufgenommen. Erst im März 2022 kauften die beiden eine gemeinsame Luxusvilla im noblem Stadtteil Bel Air in Los Angeles für rund 50 Millionen US-Dollar (etwa 46,8 Millionen Euro). Jetzt sind sie Besitzer:innen eines weiteren Liebesnestes in Beverly Hills.