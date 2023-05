Sie zählt nicht nur zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart, sondern hat sich auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Seit Mitte der 90er-Jahre war Jennifer Lopez in etlichen Produktionen zu sehen: Es sind zwar viele RomComs dabei, doch JLo konnte auch in Psychothrillern, Krimis oder Actionfilmen überzeugen. Auch ihr tänzerisches Talent war in einigen Rollen gefragt – egal, ob auf dem noblen Parkett oder im Strip-Club.

Wir werfen nun einen Blick auf ihre filmische Karriere und wählen fünf Werke aus, in denen uns JLo besonders beindruckt hat.

Das sind die 5 besten Filme mit Jennifer Lopez: