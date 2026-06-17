Auch abseits der Filmsets war sie viel beschäftigt: Abends arbeitete sie im Studio an neuer Musik und an Wochenenden standen Pressetermine und Videodrehs an. Erst rückblickend wurde ihr das Ausmaß der Belastung bewusst. "Ich erinnere mich, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich etwa 98 Tage hintereinander gearbeitet hatte, ohne mir einen Tag frei zu nehmen", erzählte sie.

Jennifer Lopez hat über eine belastende Phase in ihrer Karriere gesprochen. In einer Folge des Podcasts "SmartLess" schilderte die 56‑Jährige, wie sie nach monatelanger Dauerbelastung gesundheitlich zusammenbrach. "Als ich 'Genug - Jeder hat eine Grenze' gedreht habe, hatte ich, glaube ich, etwa vier Filme hintereinander gedreht und mein zweites Album aufgenommen. Ich habe jeden Tag gearbeitet und gedreht - ihr wisst ja, wie das ist, all die langen Stunden."

Lopez musste ins Krankenhaus

Doch die Überlastung machte sich schließlich bemerkbar. Lopez erinnert sich: "Jedes Mal, wenn ich zum Set gehe, fängt mein Herz an, ein bisschen schneller zu schlagen. Schließlich war es so weit, dass ich dachte: 'Ich bin wirklich nervös', und da war das kleine Mädchen aus 'Genug' bei mir. Und ich sagte: 'Es tut mir leid, meine Kleine, ich fühle mich heute irgendwie komisch.' Ich meinte: 'Ich bin ein bisschen müde'."

Zunächst zog sich Lopez in ihren Wohnwagen zurück, um sich auszuruhen. Doch kurze Zeit später verschlechterte sich ihr Zustand deutlich. "Es war fast so, als könnte ich nicht mehr klar sehen, als hätte sich etwas über meine Augen gelegt, und ich konnte mich nicht mehr bewegen", fuhr Lopez fort. In dieser Situation wandte sie sich an ihre langjährige Freundin und Assistentin. "Ich sagte zu ihr: 'Arlene, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts sehen.' Sie meinte: 'Hör auf, Jennifer, du machst mir Angst.' Und ich sagte: 'Nein, ich kann mich wirklich nicht bewegen. Du solltest jemanden holen.'"

Im Krankenhaus angekommen, suchte Lopez nach einer Erklärung für ihren Zustand. Sie habe den behandelnden Arzt gefragt, ob sie den Verstand verliere. Dieser habe das jedoch verneint und ihr erklärt, ihr Körper habe infolge der extremen Erschöpfung den "Betrieb eingestellt" und benötige dringend Ruhe.