"Grey's Anatomy"-Star Jessica Capshaw erzählt von Fehlgeburt

In einer neuen Folge ihres " Call It What It Is"-Podcasts , den sie mit ihrer "Grey's Anatomy"-Kollegin Camilla Luddington (40) betreibt, enthüllte Capshaw die Fehlgeburt, als eine Zuhörerin wissen wollte, ob ein drittes Kind eine gute Entscheidung sei.

Danach habe sie gerne noch ein viertes gewollt, und ihr Mann habe diese Idee "fantastisch" gefunden. "Ich wurde schwanger und war so aufgeregt. Vorher hatte ich nie Probleme gehabt. Ich hatte großes Glück und bin sehr dankbar." Doch dann kam der Schock: "Plötzlich, bei meinem Termin in der 10. Woche, ging ich zum Ultraschall. Ich war allein, hatte es überhaupt nicht erwartet, und es gab keinen Herzschlag."

20 Jahre lang verheiratet

Seit 2004 ist sie mit Unternehmer Christopher Gavigan (50) verheiratet, mit dem sie einen Sohn und drei Töchter hat: Luke (16), Eve (13), Poppy (12) und Josephine (8). Sie spielte unter anderen in den Filmen "Schrei wenn Du kannst" und "Minority Report" (2002) mit. Zudem war Capshaw in mehreren Serien wie "Bones - Die Knochenjägerin", "Practice - Die Anwälte" und "The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben" zu sehen.

Am bekanntesten ist sie durch ihre Rolle der Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbins in "Grey's Anatomy", mit der sie in der 20. Staffel ein Comeback feierte.