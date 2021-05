Neue Netflix-Serie

"Ich liebe es, dass mir noch immer diese Frage gestellt wird. Es ist sehr selten, dass eine Figur so einen starken Eindruck hinterlässt. Ich habe die Serie vor sieben Jahren verlassen. Für mich ist sie erledigt, aber für andere Menschen ist sie noch immer sehr präsent. Ich verstehe das, aber ich habe sie hinter mir gelassen“, sagte Oh im "Asian Enough"-Podcast der "Los Angeles Times".

Die 49-jährige Darstellerin spielt inzwischen in "Killing Eve" und arbeitet gerade an der Netflix-Serie "The Chair". "Kommt und schaut euch die Charaktere an, die ich jetzt spiele. Sie legen einen größeren Fokus auf das Leben von asiatischen AmerikanerInnen."