John Beasley: Spätzünder als Schauspieler

Erst im Alter von 40 Jahren startete John Beasley seine Karriere als Schauspieler. Zuvor arbeitete er bei der großen Eisenbahngesellschaft Union Pacific Railroad. "Ich wollte meine Familie großziehen", sagte er einmal in einem Interview über seinen Spätstart. "Ich habe zwei Söhne, auf die ich sehr stolz bin, und ich dachte, dass es wichtiger ist, Vater zu sein und diese Kinder aufwachsen zu sehen".

Ab Anfang der 1990er-Jahre startete John Beasley dann aber beim Film durch. Seine Spezialität waren zunächst Sportfilme. So spielte er in der Eishockey-Komödie "Mighty Ducks" (1992) oder in "Rudy" (1993). Später gab Beasley öfter Militärs, so in "Wehrlos - Die Tochter des Generals" (1999) und "Der Anschlag" (2002). In "Walking Tall" verkörperte er den Vater von Dwayne "The Rock" Johnsons (51) Hauptfigur.

Seine wohl berühmteste Rolle spielte John Beasley ab 2002 in "Everwood". In der Serie über einen Neurochirurgen, der aus New York in eine Kleinstadt zieht, war der Darsteller als Schulbusfahrer zu sehen. In Deutschland lief "Everwood" bei VOX.