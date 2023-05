Johnny Depp lässt Robert Pattinson und Brad Pitt alt aussehen

Depp wird demnach auch weiterhin das Gesicht von Dior Sauvage bleiben. Das Parfüm bewirbt der Star bereits seit dem Jahr 2015. Dior hatte auch während Depps juristischer Probleme in den vergangenen Jahren stets zu dem Schauspieler und Musiker gehalten. Der neue Werbedeal für Dior Sauvage soll über drei Jahre laufen.

Quellen zufolge sticht Depp damit andere Hollywood-Größen deutlich aus. So soll etwa "Twilight"- und "The Batman"-Star Robert Pattinson (36) als Gesicht des Herrendufts Dior Homme die Summe von zwölf Millionen US-Dollar erhalten, während Oscarpreisträger Brad Pitt (59) angeblich sieben Millionen Dollar als Werbegesicht für Chanel No. 5 einstreicht.