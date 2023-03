Gefahr für seine Karriere?

Majors ist noch recht neu im Film-Business, ab 2017 konnte er erste größere Erfolge in Hollywood feiern. 2023 schaffte er jedoch gleich doppelt den Sprung in die große Blockbuster-Riege: Zunächst wirkte er im bereits erwähnten Marvel-Streifen "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" mit, in dem er seinen ersten Leinwand-Auftritt als neuer MCU-Superschurke Kang der Eroberer hinlegte. Auch im Boxer-Drama "Creed III - Rocky's Legacy", das seit Anfang März in den deutschen Kinos läuft, mimt er den Widersacher der Titelfigur, die einmal mehr von Michael B. Jordan (36) gespielt wird.

Ob die Anschuldigungen Auswirkungen auf seine weitere Karriere haben werden, ist noch nicht absehbar. Erst vor Kurzem hatte sich Filmstudio Searchlight die Rechte am nächsten Streifen mit Majors, ein von Kritikern gelobtes Bodybuilder-Drama namens "Magazine Dreams", gesichert. Der Film soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.