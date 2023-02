SWU statt MCU?

Eigentlich könnten wir auch im SWU ("Star-Wars-Universum") gelandet sein, denn das MCU hat sich noch nie so sehr nach "Star Wars" angefühlt. Disney darf das aber auch durchaus, weil es die Rechte an beiden Franchises besitzt und keine Angst vor Plagiatsklagen haben muss. Parallelen zu Luke Skywalker, Darth Vader oder sonstigen Charakteren braucht man dennoch nicht zu ziehen, da dieser Film fest in der Marvel-Welt verwurzelt ist und einen effektvollen Auftakt zu Phase 5 darstellt.

Nach allem, was wir hier zu sehen bekommen, dürfte es sich um eine regelrechte Vervielfältigung-Phase handeln. Gut vorstellbar, dass in diesem Abschnitt der MCU-Saga ein und derselbe Gegner immer wieder aufs Neue zur Strecke gebracht werden muss – und das könnte sich entsprechend lange hinziehen, weil es an bösem Nachschub nicht mangelt.