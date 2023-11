In New York City hat am 29. November ein Prozess gegen den Schauspieler Jonathan Majors (34) begonnen. Ihm wird vorgeworfen, Anfang des Jahres seine Ex-Freundin angegriffen zu haben. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, droht Majors eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, sollte er schuldig gesprochen werden.

Majors erschien am Mittwoch laut des Branchenmagazins "Variety" zusammen mit der Schauspielerin Meagan Good (42) vor Gericht. Erstmals im Mai hatte es Berichte über eine mögliche Beziehung der beiden gegeben - nur wenige Wochen nach dem angeblichen Vorfall, der sich mit seiner Ex-Freundin, Grace Jabbari, zugetragen haben soll.