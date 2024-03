Jonathan Majors: Dem Ex-Marvel-Star droht der nächste Prozess

Jonathan Majors sollte der nächste große Marvel-Schurke werden

Direkt im Anschluss an Majors' Schuldspruch ist der Schauspieler im Dezember 2023 von den Marvel Studios gefeuert worden. Er trat zuvor im Superhelden-Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und der Streaming-Serie "Loki" auf, und sollte im Marvel-Universum zum nächsten Widersacher der Avengers werden. Auch weitere Schauspiel-Engagements wie etwa die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Ex-NBA-Star Dennis Rodman (62) hat Majors in der Zwischenzeit verloren.