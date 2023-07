Julia Roberts: Romantische Liebeserklärung an ihren Ehemann

Julia Roberts und Daniel Moder kennen einander seit gemeinsamen Dreharbeiten

Roberts hält ihr Familienleben so weit es geht von der Öffentlichkeit fern. Gemeinsame Fotos mit ihrem Ehemann sind eine Seltenheit. Die beiden hatten sich kennengelernt, als die Schauspielerin im Jahr 2000 den Film "The Mexican" an der Seite von Brad Pitt drehte. Ihr zukünftiger Ehemann arbeitete damals am Set als Kameramann. 2002 heirateten sie und wurden später Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (18) sowie Sohn Henry Daniel (16).