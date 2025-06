Nächste spektakuläre Wendung in der rechtlichen Schlammschlacht zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41): Ein Gericht in New York hat die Verleumdungsklage des US-Schauspielers und -Regisseurs gegen seinen "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) abgewiesen . Laut Medienberichten begründete der zuständige Richter Lewis Liman seine Entscheidung damit, dass Baldoni die erhobenen Anschuldigungen nicht ausreichend belegen konnte.

Überarbeitete Klage kann eingereicht werden

Baldoni hatte 400 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Rufschädigung gefordert, nachdem Lively ihn öffentlich sexueller Belästigung beschuldigt hatte. Doch Richter Lewis J. Liman stellte nun klar: Die Aussagen Livelys sind rechtlich geschützt und daher nicht klagbar. Richter Liman wies nicht nur die Verleumdungsklage ab, sondern auch weitere Vorwürfe wie angebliche Erpressung. Nur in einem kleinen Punkt ließ er offen, ob Baldoni eine überarbeitete Klage bezüglich "unrechtmäßiger Vertragsbeeinflussung" erneut einreichen kann.

Für Blake Lively bedeutet die Entscheidung einen Sieg, wie ihre Anwälte betonen: "Die heutige Entscheidung ist ein vollständiger Sieg und eine vollständige Rehabilitierung für Blake Lively sowie alle, die Justin Baldoni und die Wayfarer-Beteiligten in diese Vergeltungsklage hineingezogen haben - darunter Ryan Reynolds, Leslie Sloane und die 'New York Times'." Man werde nun im nächsten Schritt die Erstattung der Anwaltskosten sowie Schadensersatzforderungen - darunter auch Strafschadenersatz - gegen Baldoni und die weiteren Beteiligten prüfen.

Blake Lively hatte ihrerseits im Dezember 2024 bereits eine Klage gegen Baldoni eingereicht - wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen am Set des Films "Nur noch ein einziges Mal" (Originaltitel: "It Ends With Us"), bei dem Baldoni als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller mitwirkte. Sie wirft ihm und dem Team von Wayfarer Studios vor, nach ihrer Beschwerde eine gezielte Schmutzkampagne gegen sie gestartet zu haben.