Kaley Cuoco (38) hat in Berlin ihr liebstes Fast Food vermisst. Die Dreharbeiten für den neuen Film des "The Big Bang Theory"-Stars, "Role Play", fanden unter anderem in der deutschen Hauptstadt statt. Im RTL-Interview sagte sie nun: "Ich war während des gesamten Drehs in Berlin schwanger und alles, was ich wollte, war Taco Bell und in Berlin gibt es kein Taco Bell." Sie fügte hinzu: "Ansonsten habe ich meine kleine Wohnung geliebt. Ich mochte die Stadt und die Leute." Aber neben Eis habe sie "unbedingt Tacos" gewollt.