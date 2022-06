US-Schauspielerin Kaley Cuoco aus "The Big Bang Theory“ und "The Flight Attendant" plant ab dem Sommer eine Auszeit von ihrer Hollywood-Karriere zu nehmen, wie sie in einem Video-Interview mit "Daily Pop" verraten hat. Sie habe andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt und ihre Ziele geändert.

Vielleicht muss sie sich aber auch einfach viel Zeit gönnen, um nach ihrem nächsten Job wieder einen klaren Kopf zu bekommen: Sie wurde nämlich von einer bekannten Wodka-Marke zum Chief Summer Officer ernannt und wird wohl zwangsläufig in den kommenden Monaten jede Menge Hochprozentiges konsumieren und viel Party machen. Kein Wunder, dass sie daher plant, sich das restliche Jahr frei zu nehmen.