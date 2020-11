Kaley Cuoco über die Trennung von ihrem "Big Bang Theory"-Kollegen Johnny Galecki

In dem Podcast “Armchair Expert” erzählte Cuoco nun, wie es war, ihren Co-Star zu daten. “Wir haben zu Beginn der Serie zwei Jahre lang gedatet. Als wir den Piloten gedreht haben, war ich so verknallt in Galecki, aber er hatte eine Freundin”, so Cuoco. Die beiden waren von 2007 bis Ende 2009 ein Paar, “The Big Bang Theory” startete ebenfalls im Jahr 2007.

Die Trennung der beiden sorgte natürlich kurzzeitig für Spannungen – so vermutet Cuoco, dass Macher Chuck Lorre nach dem Ende der Beziehung mehr Sex-Szenen für Penny und Leonard einbaute. “Als wir uns getrennt haben, war natürlich alles kurz ein wenig sensibel, aber ich erinnere mich, dass Chuck Episoden geschrieben hat, in denen unsere Figuren plötzlich dauend miteinander geschlafen haben”, erzählt Kaley Cuoco. Sie und Johnny Galecki denken, dass Chuck Lorre das absichtlich gemacht hat, um sie zu ärgern. Kaley sagte auch, dass Johnny Galecki und sie sich heute näher stehen, als jemals zuvor.

Kaley Cuoco feierte kürzlich ihren zweiten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Karl Cook. Johnny Galecki ist seit zwei Jahren mit seiner Freundin Alaina Meyer zusammen und wurde letztes Jahr Vater eines Sohnes.