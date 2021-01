Kate Hudson gesteht, dass sie sich von ihren Kindern versteckt

Kate Hudson hat drei Kinder und widmet sich ausgiebig ihrer Mutterrolle. Das besondere an Hudsons Familie: Jedes ihrer drei Kinder hat einen anderen Vater. Ihr ältester Sohn Ryder stammt aus der Beziehung mit dem Musiker Chris Robinson, ihr Sohn Bingham vom Ex-Verlobten Matthew Bellamy und ihre Tochter Rani Rose bekam sie mit Schauspieler Danny Fujikawa.

In einem Interview sprach die Schauspielerin nun darüber, wie sie ihr Patchwork-Familienleben während der Pandemie organisiert hat. "Ich habe mehrere Väter und überall Kinder", so Hudson gegenüber "Sunday Today". Die größte Priorität in ihrem Leben seien die Elternschaft und das Co-Parenting. "Die einzig hohen Erwartungen, die ich in meinem Leben habe, sind meine Kinder. Ansonsten lasse ich den Dingen ihren Lauf. Ich arbeite mir den Arsch ab und hoffe auf das Beste", fügte Kate Hudson hinzu.