Kate Hudson trinkt Kaffee halbnackt und postet Foto dazu

"Das ist ein wundervoller Morgen", findet Schauspielkollegin Selma Blair (50). "Ich muss das nachstellen! Ikone", schreibt Sängerin Janelle Monae (36). "40 ist das neue 20", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Nur Hudsons Bruder Oliver (45) scheint sich nicht für das Foto begeistern zu können. "Nein...", kommentiert der Schauspieler das Foto. Vermeintlich nur ein Scherz: Vergangenes Jahr erklärte Oliver Hudson gegenüber dem "People"-Magazin, dass man in seiner Familie sehr "offen" sei, was Nacktheit angeht. "Wir sind in einer sehr offenen Familie aufgewachsen, ehrlich", sagte der 45-Jährige. "Nacktheit war nie ein Tabu. Wir wurden alle nackt geboren und es ist, wie es ist."