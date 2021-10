Kate Walsh: So emotional war ihr "Grey's Anatomy"-Comeback

"Es war ein wunderschönes Gefühl und ich bin so dankbar dafür. Über Jahre hinweg gab es keine Interviews, in denen ich nicht gefragt wurde: 'Fans fragen sich, ob du jemals zurückkehren wirst?' Also habe ich es getan", so der Serienstar.

Sie sei deshalb mit dem Gedanken "Du machst das für die Fans" zurück ans Set gegangen und sei sehr glücklich darüber. Zuvor hätte sie außerdem mit Derek-Shepherd-Darsteller Patrick Dempsey über das Comeback gesprochen. Dempsey hatte in der 17. Staffel von "Grey's Anatomy" ebenfalls nach jahrelanger Pause kurze Gastauftritte.

"Er sagte: 'Es wird so intensiv für dich werden und so emotional und die Gefühle werden überwältigend sein, aber es wird auch in gewisser Weise einen Abschluss bringen.' (...) Als wir mit der Serie begonnen haben, war das eine ganz besondere Zeit für uns alle... das hat unser Leben verändert", erinnert sich Walsh rückblickend.