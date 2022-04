Katharina Thalbach spielt "Miss Merkel" in Romanverfilmung

Zweite Merkel-Rolle

Im ersten Band der Romanreihe ist die Altkanzlerin seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen, weshalb sie beginnt, einen Mordfall aufzuklären. Thalbach wird nicht zum ersten Mal Angela Merkel verkörpern. Im Satire-Film "Der Minister" (Sat.1), der das Politikerleben Karl-Theodor zu Guttenbergs (50) in den Mittelpunkt setzte, trat sie 2013 als "Angela Murkel" auf.