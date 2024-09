Von "Point Break" zu "Speed" und ein paar schwächere Rollen

Reeves machte sich zunächst mit athletischen Rollen einen Namen, in denen er gleichsam sein Superstar-Charisma voll ausspielen konnte. Von Patrick Swayze (1952-2009) wurde er in "Point Break" zum Surfer und Thrill-Seeker indoktriniert, der am Ende des grandiosen, stylischen Crime-Thrillers von Kathryn Bigelow (72) erkennt, dass seine bisherige Identität als angepasster Polizist zu nichts taugt.

Dass er an den Kinokassen nicht nur ein One-Hit-Wonder ist, bewies Reeves dann im Jahr 1994 später mit "Speed", dem atemlosen Action-Thriller mit der so simplen wie effektiven Prämisse eines Busses, der nicht zu langsam fahren darf. Danach stand ihm Hollywood offen, doch Reeves bewies im weiteren Verlauf der 1990er Jahre nicht unbedingt ein glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Rollen - und schaffte es in den Jahren nach dem 2003 erschienenen "Matrix Revolutions" ebenfalls, sein gerade zurückgewonnenes Schauspielkapital mit Auftritten in Filmen wie "Das Haus am See", "Street Kings" oder "47 Ronin" wieder zu verspielen.