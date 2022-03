Kommt "Speed 3"? Das sagt Sandra Bullock dazu

Dürfen wir uns auf "Speed 3" freuen?

Klar, dass bei allen Bullock- und Film-Fans sofort die Hoffnung aufkommt, dass einer ihrer allergrößten Hits fortgesetzt werden könnte: die Rede ist natürlich vom "Speed", dem PS-Action-Furiosi der 1990er, quasi die Blaupause für die "Fast & Furious"-Saga. Stephen Colbert sprach Bullock in seiner Show "The Late Show with Stephen Colbert" darauf an – und die Antwort der Schauspielerin lässt die Herzen der Fans genauso schnell schlagen wie der Bus damals durch Los Angeles gebrettert ist:

"Ich würde mich freuen, mit Keanu Reeves in jedem Fahrzeug zu sitzen", antwortete Bullock auf die Frage, was sie von "Speed 3" halten würde, denn Reeves habe bereits öffentlich sein Interesse verkündet.

"Wie ich früher bereits sagte, ich denke, wir sollten wirklich alt sein und in einem Wohnmobil sitzen. Diesmal fährt er und ich sage ihm, wie er fahren soll, und wir streiten uns nur. Und um uns sind nur Autos, die die ganze Zeit versuchen, uns zu überholen, und wir tuckern auf der Interstate dahin. Ich denke, das könnte verdammt sexy sein.“