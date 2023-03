Keanu Reeves: Intime Glücksmomente mit seiner Freundin

Was ihn persönlich an der "John Wick"-Reihe fasziniert, verriet der Schauspieler in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Ich liebe die Figur John Wick - und ein Teil davon ist einfach sein Herz, seine Liebe, seine Beziehung zu seiner Frau und seine Ehre. Daneben auch seine Trauer und sein Wille. Er versucht, sich zu befreien. Diese Themen und Emotionen mag ich", erklärte der Hollywood-Star.