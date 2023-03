Superstar Keanu Reeves (58) ist ab dem 23. März wieder in einer seiner berühmtesten Rollen auf der Kinoleinwand zu erleben: Im mittlerweile vierten "John Wick"-Film verkörpert Reeves den schier unbesiegbaren Auftragsmörder aus dem Titel - und legt sich in Japan, Berlin und Paris mit einer neuen Riege überaus gefährlicher Gegner an.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten Franchise-Star Reeves und Regisseur Chad Stahelski (54), der alle vier "John Wick"-Filme inszeniert hat, was beim Drehen die herausforderndsten Szenen waren, welche der neuen Darsteller sie besonders schätzen, und wie der Türsteher des berühmten Berliner Berghains seinen Weg in "John Wick: Kapitel 4" fand.