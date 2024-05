Sieben Minuten lang Standing Ovations

Im Filmsaal selbst wurde es dann ebenfalls emotional für den Hollywoodstar, als er siebenminütige Standing Ovations für das Westerndrama erhielt, wie unter anderem das Branchenportal "Variety" berichtete. Der Schauspieler hatte ob des Beifalls und zahlreicher "Kevin"-Rufe Tränen in den Augen. Während seiner Rede dankte er dann dem Publikum und versprach "drei weitere" Teile der "Horizon"-Reihe. "Es tut mir leid, dass ihr so lange klatschen musstet, damit ich verstand, dass ich sprechen sollte", sagte Costner lachend. "So gute Leute. So ein schöner Moment, nicht nur für mich, sondern auch für die Schauspieler, die mich begleitet haben, für Menschen, die an mich geglaubt haben und weiter gearbeitet haben."

Weiter betonte er, wie unglaublich der Aufenthalt in Cannes für ihn sei: "Es gibt keinen Ort wie diesen. Das werde ich nie vergessen - meine Kinder auch nicht." Das Festival sei auch durch seine Kinder, die ihm von der ersten Reihe aus zusahen, zu etwas ganz Besonderem für ihn geworden. "Sie sehen alle so schön aus, sind so gut gekleidet. Sie sind so hübsch", schwärmte er als stolzer Vater.

"Horizont" markiert die Rückkehr des Oscar-Gewinners zur Spielfilmregie seit "Open Range - Weites Land" aus dem Jahr 2003. Der Western ist ab dem 22. August in den deutschen Kinos zu sehen.