Hollywood-Star Kevin Costner (69) hat den ersten Trailer für sein langjähriges Herzensprojekt "Horizon: An American Saga" veröffentlicht. Das am Montag (Ortszeit) publizierte, über drei Minuten lange Video gibt Einblick in die epische Western-Reihe von vier geplanten Spielfilmen. Kurz nacheinander, Ende Juni und Mitte August, sollen die ersten beiden Kapitel erscheinen. Die weiteren Spielfilme müssen noch gedreht werden.