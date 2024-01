Chigaco, 1930: Die Stadt wird bis in die obersten Reihen von der Alkohol-Mafia kontrolliert, die wiederum von Al Capone (Robert De Niro) mit eiserner Hand geführt wird. Weil die hiesige Polizei genauso bestechlich ist wie die Politiker, gründet Agent Eliot Ness (Kevin Costner) eine Gruppe der "Unbestechlichen", die Capone dingfest machen soll.

Brian de Palmas bis heute hochgelobter Mix aus Mafia- und Kriminalfilm wird vor allem für seine Authentizität und seine Detailtreue geschätzt. So wurde der Cast von der Polizei in einem speziellen Taktik- und Waffentraining ausgebildet, zusätzlich fungierte ein Mitglied der "echten" "Unbestechlichen" als Berater am Set (der Film basiert auf wahren Ereignissen).

Die hochkarätige Starbesetzung – Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery (Oscar!), Andy Garcia, Patricia Clarkson – wird von einer eindringlichen Virtuosität getrieben, deren Spiel zusätzlich vom hervorragenden Score unterstützt wird. Dieser wurde von keinem geringeren als Ennio Morricone (u.a. "Spiel mir das Lied vom Tod") beigesteuert.

