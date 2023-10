Hollywood-Star Kevin Costner (68) will sein langjähriges Herzensprojekt "Horizon: An American Saga" im Sommer 2024 in die Kinos bringen. Die Studios Warner Bros. und New Line gaben die Starttermine für den Western-Zweiteiler am Donnerstag (Ortszeit) mit einem kurzen Trailer bekannt. Darin zückt Costner als reitender Cowboy sein Gewehr. Kurz nacheinander, Ende Juni und Mitte August 2024, sollen die beiden Kapitel erscheinen.