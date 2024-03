Fakt 6: Ursprünglich wäre "Yellowstone" eine HBO-Serie geworden

Taylor Sheridan hatte geplant, die Westernserie auf HBO auszustrahlen und von ihnen produzieren zu lassen. Er schrieb nicht nur ein, sondern zwei Drehbücher für den Pay-TV-Sender, bevor ihm mitgeteilt wurde, dass sie seine Show nicht umsetzen würden. Ihre Begründung? "Niemand will das sehen." Ob sich HBO nun ärgert, die Serie nicht in ihr Programm mit aufgenommen zu haben? Immerhin ist sie nach dem Superbowl regelmäßig das am meisten gesehene TV-Ereignis in den USA.