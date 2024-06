Costner erklärte daraufhin: "Jewel und ich sind Freunde. Wir sind noch nie zusammen ausgegangen ." Er stellte klar: "Ich will nicht, dass diese Gerüchte unsere Freundschaft zerstören, denn das ist es, was wir haben. Sie ist etwas Besonderes für mich." Der "Yellowstone"-Star weiß aber offenbar, woher die Gerüchte kommen. Er erzählte, dass er von Unternehmer Richard Branson (73) für ein Charity-Event auf dessen Privatinsel Necker Island eingeladen worden sei. Zusammen mit Jewel, "Harry Potter"-Star Emma Watson (34) und sieben weiteren Personen, "die keine Prominenten sind", sei er in einem Flugzeug dorthin geflogen.

Kevin Costner (69) und Sängerin Jewel (50) sind kein Liebespaar . In einem Interview mit Radiolegende Howard Stern (70) verriet der Schauspieler, dass er und die Musikerin eine rein platonische Beziehung führen. Stern fragte den Oscarpreisträger, ob er im Moment verliebt sei und merkte an, dass er "Gerüchte" über ihn und die "Foolish Games"-Interpretin gehört habe.

"Wir haben eine Freundschaft"

Jewel, Watson und er hätten "einige großartige Gespräche geführt", sagte Costner und fügte hinzu: "Ich will nicht, dass uns die Presse das ruiniert." Jewel sei "so klug und hat selbst viel durchgemacht, wir haben eine Freundschaft. Wir haben keine Romanze, und wir sind nicht zusammen", so Costner weiter. "Sie ist schön und intelligent genug für all diese Dinge. Bei uns ist es einfach nie passiert", erklärte der 69-Jährige. "Sie ist alles, was man sich vorstellen kann, aber es ist einfach nicht passiert."

Der Hollywoodstar verriet Howard Stern weiter, dass ihn sogar seine jüngeren Kinder - Cayden (17), Hayes (15) und Grace (14) - über die angebliche Beziehung mit Jewel ausgefragt hätten. Die Kinder stammen aus seiner Ehe mit Christine Baumgartner (50). Sie hatte im Mai 2023 nach 18 Ehejahren die Scheidung eingereicht, die im Februar 2024 abgeschlossen wurde.