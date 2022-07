Kevin Costner: Dank "Yellowstone" höchstbezahlter TV-Star

Weitere Rekord-Gehälter

Costner ist laut "Variety" allerdings nicht der einzige Star, der 1,3 Millionen Dollar pro Serien-Folge erhält - über dieses stolze Gehalt kann sich auch Mahershala Ali (48) dank "The Pilot" freuen. Michael Keaton (70) erhält demnach für seine Arbeit an "Dopesick" eine Million Dollar pro Folge - genau wie die bereits erwähnten Ford und Mirren in "1923" und Jason Sudeikis (46) von "Ted Lasso" sowie Sylvester Stallone (76) in "Tulsa King".

Weitere Highlights der Liste sind Elizabeth Olsen (33), die für "Love and Death" 875.000 Dollar pro Folge erhalten hat und Anne Hathaway (39) und Jared Leto (50), die für 750.000 Dollar pro Folge "We Crashed" gedreht haben. David Harbour (47) und Winona Ryder (50) bekamen angeblich 450.000 Dollar pro "Stranger Things"-Folge.