Das sind die bestbezahlten Schauspielerinnen 2021

Jennifer Lawrence

Für ihre Rolle in "Don't Look Up" bekam Lawrence 25 Millionen US-Dollar – übrigens fünf Millionen US-Dollar weniger als ihr Kollege Leonardo DiCaprio. "Ich bin sicher, dass Leonardo für einen Box-Office-Erfolg sorgen wird, indem er mehr Fans und Zuschauer anspricht, als mir das möglich wäre. Daher bin ich absolut zufrieden und glücklich mit meinem Gehalt", äußerte sich die Schauspielerin dazu. Die Komödie ist auf Netflix zu sehen.