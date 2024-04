Doku vor Freisprüchen beauftragt

"Spacey Unmasked" wurde schon im Sommer 2022 in Auftrag gegeben. Damals war Kevin Spacey noch nicht von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs freigesprochen. Im Oktober 2022 befand ein Geschworenengericht in New York den US-Amerikaner für nicht schuldig. Der Schauspieler Anthony Rapp (52) hatte Spacey vorgeworfen, ihn sexuell belästigt zu haben, als er gerade einmal 14 Jahre alt war.

Im Juli 2023 fiel die Entscheidung über Anklagen in Spaceys damaliger Wahlheimat England. Vier Männer hatten ihm vorgeworfen, sie zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Der Darsteller bestritt die Anschuldigungen und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Das Gericht sprach ihn in allen Punkten frei. Die Männer, die in "Spacey Unmasked" zu Wort kommen, haben allesamt nichts mit den Prozessen zu tun.

Kevin Spacey reagierte sarkastisch auf die Ankündigung von Warner. "Ich fühle mich geehrt, in meinem ersten Film mit Warner Brothers seit vielen Jahren die Hauptrolle zu spielen. Ich hoffe, dass die Academy die großartigen schauspielerischen Leistungen der weniger bekannten Darsteller zur Kenntnis nimmt", ließ er über einen Sprecher via "Variety" mitteilen.