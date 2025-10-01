Das endgültige Aus einer Hollywood- Ehe : Nicole Kidman (58) soll offiziell die Scheidung von Country-Star Keith Urban (57) beantragt haben. Das berichtet das US-Magazin "People" , nur einen Tag nachdem die Trennung des prominenten Paares bekannt geworden war. "TMZ" hatte die Nachricht zuerst vermeldet . Vertreter beider Stars äußerten sich bisher nicht zu den Scheidungsplänen.

Die Zeichen standen auf Trennung

Ein Insider hatte bereits zuvor dem "People"-Magazin verraten, dass Kidman "die Trennung nicht wollte" und bis zuletzt "gekämpft habe, um die Ehe zu retten". Die Schauspielerin fand in dieser schweren Phase Rückhalt bei ihrer Familie. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung und die gesamte Kidman-Familie hat sich zusammengefunden, um einander zu unterstützen", so die Quelle.

Eine zweite Quelle hatte dem Magazin nach Bekanntwerden der Trennung mitgeteilt, dass diese "wirklich kein Geheimnis" gewesen sei. Die Stars hätten "schon seit einiger Zeit getrennt gelebt". Menschen aus Urbans engerem Umfeld hätten das Gefühl gehabt, "dass die Trennung irgendwie unvermeidlich war".