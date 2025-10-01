Nicole Kidman: Scheidung eingereicht? Das ist der Grund
Das endgültige Aus einer Hollywood-Ehe: Nicole Kidman (58) soll offiziell die Scheidung von Country-Star Keith Urban (57) beantragt haben. Das berichtet das US-Magazin "People", nur einen Tag nachdem die Trennung des prominenten Paares bekannt geworden war. "TMZ" hatte die Nachricht zuerst vermeldet. Vertreter beider Stars äußerten sich bisher nicht zu den Scheidungsplänen.
Die Zeichen standen auf Trennung
Ein Insider hatte bereits zuvor dem "People"-Magazin verraten, dass Kidman "die Trennung nicht wollte" und bis zuletzt "gekämpft habe, um die Ehe zu retten". Die Schauspielerin fand in dieser schweren Phase Rückhalt bei ihrer Familie. "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung und die gesamte Kidman-Familie hat sich zusammengefunden, um einander zu unterstützen", so die Quelle.
Eine zweite Quelle hatte dem Magazin nach Bekanntwerden der Trennung mitgeteilt, dass diese "wirklich kein Geheimnis" gewesen sei. Die Stars hätten "schon seit einiger Zeit getrennt gelebt". Menschen aus Urbans engerem Umfeld hätten das Gefühl gehabt, "dass die Trennung irgendwie unvermeidlich war".
Das ist offenbar der Scheidungsgrund
Laut Gerichtsunterlagen, aus denen US-Medien zitieren, beruft sich die Schauspielerin auf "unüberbrückbare Differenzen" - doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar. Wie unter anderem "People" berichtet, fühlt sich Kidman "verletzt und betrogen". Es soll sogar eine andere Frau im Spiel sein.
"Ihre Trennung wird dramatisch. Nicole wollte die Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre", zitiert das Magazin eine anonyme Quelle. "Doch es sieht so aus, als sei Keith längst weitergezogen." Das Klatschportal TMZ spricht sogar davon, dass Urban bereits eine neue Frau an seiner Seite habe. "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist", zitiert die Seite aus Kidmans Umfeld. In Nashville wisse jeder Bescheid.