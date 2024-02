Kim Virginia: Weil ich bei gewissen Themen einfach nicht die Klappe halten kann. Irgendwie hatte ich es im Gefühl, das Camp verlassen zu müssen, deshalb habe ich schon vorab meine Sachen gepackt. Ich denke aber, das TV-Publikum hat gemerkt, dass ich mit Mike abschließen konnte. Am Ende wollte ich einfach einen Schlussstrich unter diesen Kindergarten ziehen, den wir beide hingelegt haben.

Auf die Zuschauenden haben Sie den Eindruck gemacht, immer wieder das Thema mit Mike aufzubringen...

Ich bin definitiv immer wieder zu ihm gegangen, aber aufgrund dessen, dass er auch regelmäßig gestichelt hat. Das wollte ich eben ansprechen, weil ich es unnötig fand. Ich bin mir jedoch bewusst, an mancher Stelle über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Dafür habe ich mich entschuldigt und kann nur hoffen, dass er die Entschuldigung annimmt.

Unser Umgang miteinander im Camp ist so nicht notwendig gewesen - er hatte mich ja zuvor privat verletzt und ich ihn dann im TV. Und am Ende war ich vermutlich zu hartnäckig, da ich wollte, dass wir diese Sache beide hinter uns lassen. Das würde ich so in der Form vermutlich nicht mehr tun. Am Ende des Tages ist es aber so und immerhin kann ich mir nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben.