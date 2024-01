Vom faulen Beamten zum Staubsaugervertreter und Reality-Star

Doch wie hat sich Fabio Knez eigentlich für das Dschungelcamp qualifiziert? Zunächst machte der gebürtige Münchner eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei der Polizei. Dort arbeitete er dann auch eine Weile. Wobei Arbeiten das falsche Wort ist. Als Beamter bei der Polizei sei er eigentlich nur von einer Pause (bzw. Brotzeit auf gut bayerisch) zur nächsten geschlichen. Dies verriet er im Dschungelcamp auf seine typisch sorglose Art.

Irgendwann schmiss Fabio seinen Beamtenstatus hin. Der Fitnessfreak ließ sich zum Personal-Trainer ausbilden, arbeitete als Verkäufer in diversen Branchen. Mittlerweile preist er gehobene Staubsauger an - und ist damit der bekannteste Staubsaugervertreter seit Loriots Heinzelmann-Verkäufer.

Nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin zog es Fabio ins Dating-TV. In "Make Love, Fake Love" bewarb er sich erfolglos um Yeliz Koc (30). Bei "Are you the One?" präsentierte er eine selbst designte Badehose, mit seinem eigenen Konterfei als Aufdruck. Er kam zwar nicht mit seinem von der Sendung vorgesehenen perfekten Match zusammen, dafür lernte er dort Darya Strelnikova kennen und lieben. Die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin ist jetzt seine Begleitperson in Australien.