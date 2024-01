Folge 3 (21. Jänner)

Aufgrund einer anschließenden NFL-Übertragung wurde der dritte Tag des RTL-Dschungelcamps (auch via RTL+) nur von 20:15 Uhr bis 21 Uhr zusammengefasst. Am Ende der Sendung wartete eine überraschende Nachricht über einen Auszug.

Was Sonja Zietlow am Ende der Sendung bereits bekannt gab, wurde von RTL bei Instagram nach der Ausstrahlung bestätigt: "Kurz vor der dritten Live-Show hat Cora Schuhmacher den Satz 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' gesagt und das Camp damit auf eigenen Wunsch verlassen. Alles weitere zu dem freiwilligen Auszug gibt es in der nächsten Live-Show."

In der Sendung wurde Schumacher oder ihr Auszug nicht weiter thematisiert, stattdessen ging es vor allem um die Gefühlsausbrüche ihrer Mitcamperinnen. Fünf erspielte Sterne, die der Gruppe unter anderem Alpaka-Fleisch einbrachten, wurden beim Essen zum Problem. Leyla Lahouar (27) wird bei ihren Kollegen nicht angehört und fühlt sich "verarscht" und nicht ernst genommen. Weiteren Stress muss das Reality-Sternchen bei der Dschungelprüfung über sich ergehen lassen. Mit Twenty4Tim muss sie zu "Ich bin im Spa - Holt mich hier raus!" antreten.

In Folge 3 verließ Cora Schuhmacher als erste Kandidatin das Camp.