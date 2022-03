Klaus Rott als "Der Herr Karl": Verfilmung durch "Mundl"-Star

Wie Rott "seinen" Herrn Karl angelegt hat

Seit eineinhalb Jahren spielt Andi Vitásek im Rabenhof den "Herrn Karl", ganz ohne aufdringlichen Aktualisierungsversuche. Wie hat der 15 Jahre ältere Klaus Rott den Herrn Karl angelegt? "Egal, wie man es macht - verglichen wird man ja doch immer mit Helmut Qualtinger", lacht Rott, der einst nach dem Max-Reinhardt-Seminar zunächst nach Deutschland ging und dort sogar an einer Handke-Uraufführung mitwirkte. "Ich versuche den Herrn Karl nicht plakativ unsympathisch zu zeichnen. Erst beim zweiten Hinsehen entlarvt er sich. Und am Ende kann man vielleicht sogar etwas Mitleid mit ihm bekommen, so einsam, wie er wirkt."

Plauderei über "Ein echter Wiener geht nicht unter"

Die mit einem vierköpfigen Team (Co-Regie und Kamera: Wolfgang Liemberger) realisierte Filmversion fand Gefallen beim Verlag, der schließlich auch sein Okay für öffentliche Vorführungen gab. Die bettet Rott nun ein in eine halbstündige Plauderei, in der er sich anekdotenreich an seine Mitwirkung an der 70er-Jahre-Kult-Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" erinnert und auch Szenen aus seinem Retro-Solo "Der Herr Karli", das er 2003 herausbrachte, zum Besten gibt. "Nach dieser unterhaltsamen Rückschau gibt es ein tiefes Durchatmen. Dann erzähle ich die Vorgeschichte des Films und auch von den Hoppalas bei den Dreharbeiten - und zeige schließlich meinen Film."