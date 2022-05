Kristen Stewart: Regie-Debüt mit "The Chronology of Water"

Ihr könnt euch sicher noch erinnern an die Zeiten, als Kristen Stewart vor allem als mobrid-romantisches Mädchen aus der "Twilight"-Saga bekannt war. Den Status des Popcorn-Blockbuster-Teenie-Stars hat sie längst hinter sich gelassen, Stewart gilt zurzeit als eine der heißesten Aktien Hollywoods – nicht zuletzt dank ihrer ersten Oscar-Nominierung für das Princess-Diana-Biopic "Spencer".

Aktuell befindet sich die 32-Jährige, wie so viele andere ihrer KollegInnen, in Cannes, um bei den Filmfestspielen das verstörende Sci-Fi-Drama "Crimes of the Future" von David Cronenberg zu bewerben. Dort erfuhren wir zudem, dass sie noch hoch hinaus will.