"Crimes of the Future"-Trailer: Horror mit Stewart und Mortensen

David Cronenberg hat wieder mal zugeschlagen: Der Regisseur, der bekannt dafür ist, unbequeme Realitäten in noch unbequemere Bilder zu verpacken und der die Kamera auf die blutende menschliche Seele unbeirrt draufhält, feiert beim diesjährigen Filmfestival in Cannes Premiere mit seinem neuen Film:

"Crimes of the Future" ist ein pulsierender Sci-Fi-Kracher, der die Grenzen zwischen Last und Lust beim Ansehen des Films leidenschaftlich auslotet und zumindest nach dem Teaser-Trailer nach zu urteilen wie ein kafkaesker Alptraum mit starken Psychohorror-Anteilen anmutet. In den Hauptrollen: Kristen Stewart, Viggo Mortensen und Léa Seydoux.

Besagten Teaser siehst du hier – Achtung: Kaltes Grausen garantiert!