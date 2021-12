Ganze elf Jahre haben "Sex and the City"-Fans auf ein Revival der Serie gewartet. "And Just Like That" ist seit wenigen Tagen auf "Sky" zu sehen – und das Internet dreht bereits durch. Wer die Serie noch nicht geschaut hat, wurde wahrscheinlich bereits auf Instagram gespoilert.

Häufiges Thema ist das Aussehen der Schauspielerinnen. Besonders Kristin Davis, die als Charlotte zurück auf die Bildschirme kehrte, werden diverse Beauty-OPs unterstellt. Ob und was die 56-Jährige genau machen ließ, geht auch nur sie selbst etwas an. Trotzdem äußerte sich Kristin Davis nun in Interviews zur Kritik an ihrem Äußeren.