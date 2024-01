"Dr. Seltsam" bis "Die Profis"

Als Laurence Reginald Ward Johnson kam der Komponist am 7. Februar 1927 zur Welt. Er studierte Musik am Royal College of Music in London. Danach wechselte er in die Entertainmentbranche, komponierte fürs Theater und arbeitete bei der Musikbibliothek KPM Music, die Musik für Filme, Serien und Shows bereitstellt.

Seine bekannteste Filmmusik war 1964 die Untermalung von Stanley Kubricks Kultfilm "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben". Den größten Einfluss hatte er aber als Komponist von Serien. Ab 1965 lieferte er die Musik zur Kultserie "Schirm, Charme und Melone" (1961-1969). Die Agentenserie mit Diana Rigg (1938-2020) wurde auch in Deutschland ein großer Erfolg. Beim kurzlebigen Revival 1976 war Johnson auch dabei.

Nach dem Ende von "Schirm, Charme und Melone" war Laurie Johnson gemeinsam mit den Produzenten der Kultserie am Nachfolger "Die Profis" beteiligt. Die Serie, die mehr auf Action und weniger auf Humor setzte, startete in Großbritannien 1977. In Deutschland lief "Die Profis" erst ab 1981, dann aber sehr erfolgreich. In den 1990er-Jahren war Johnson Produzent der Neuauflage von "Die Profis".