Leonardo DiCaprio inkognito auf Coachella-Festival gesichtet

Traditioneller Festival-Besuch

Für Leonardo DiCaprio ist der Besuch des Neon Carnivals mittlerweile zur Tradition geworden. Den großen Auftritt überlässt er aber anderen. So auch dieses Jahr. Unter einer hellblauen Schutzmaske und einer tief ins Gesicht gezogenen Baseball-Cap war der Schauspieler Medienberichten zufolge kaum zu erkennen. Ebenso schlicht war sein restliches Outfit: Zur dunkelblauen Bomberjacke kombinierte er eine Jeans und schwarze Sneakers. Seine Begleitung, Freundin Camila Morrone (24), erschien ebenfalls in einem monochromen Look bestehend aus einem cremefarbenen Midikleid und Zopfstrickpullover. Dazu trug sie braune Cowboystiefel und türkisfarbenen Schmuck.