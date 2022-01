Was nach einer wirklich skurrilen Geschichte klingt, hat eigentlich einen ziemlich lustigen Grund. Aber fangen wir von vorne an: Kelly Stafford, Frau des NFL-Profisportlers Matthew Stafford, erzählte in ihrem Podcast "The Morning After" von einem angeblichen Vorfall mit Schauspielstar Leonardo DiCaprio.

Darin verriet sie, das sie und ihr Mann auf den Bahamas auf den Schauspieler getroffen sind und mit anderen FreundInnen zusammen Zeit im Urlaub verbachten. Wie Stafford erklärte, hätte DiCaprio ihr nach ein paar Drinks dann ihr Ohr abgeschleckt.